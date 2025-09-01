Reggio, tutto per l’auto in un’unica sede: ecco ‘Restyling Car Auto e Servizi’ – FOTO

Martina e Francesca alla guida della Concessionaria: "Abbiamo immaginato un posto in cui il cliente potesse trovare servizi a 360°". Le parole delle titolari dell'autosalone

Acquistare un’auto, fare il passaggio di proprietà, pensare all’assicurazione e programmare la manutenzione. Di solito serve girare in più uffici, con perdite di tempo e stress. Da oggi, invece, a Reggio Calabria basta un solo indirizzo: via Ravagnese Superiore 62, dove nasce la nuova concessionaria Restyling Car Auro e Servizi.

Dall’acquisto del nuovo o dell’usato, alla revisione, fino al supporto dell’officina pre e post vendita e delle pratiche assicurative: un servizio completo, pensato per chi vuole praticità e fiducia.

Dall’esperienza al nuovo autosalone

Restyling Car Auro e Servizi nasce da un’esperienza consolidata nel settore dei servizi di carrozzeria, officina meccanica e assicurazioni. Un percorso che oggi trova la sua naturale evoluzione nell’apertura di un autosalone plurimarca nel quartiere di Ravagnese.

Due donne al “volante”

Alla guida della concessionaria ci sono Francesca Campolo e Martina Laganà, due imprenditrici che hanno deciso di dare vita a un progetto innovativo per la città.

“Abbiamo immaginato un posto in cui il cliente potesse trovare davvero tutto, senza pensieri. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza semplice e sicura, con la certezza di avere sempre un punto di riferimento a cui rivolgersi”.

Auto nuove e usate, tecnici esperti al tuo fianco

In salone è possibile scegliere tra diverse proposte di auto nuove e usate. Ogni vettura è selezionata con attenzione e garantita dal supporto di tecnici qualificati, pronti a seguire il cliente in ogni fase. Che si tratti di un primo acquisto o di un cambio di auto, l’assistenza continua anche dopo la consegna, con manutenzione e servizi post vendita.

L’agenzia di assicurazioni: polizze agevolate per i clienti

Uno dei punti di forza di Restyling Car Auro e Servizi è il servizio di agenzia assicurativa interna, che da anni affianca i clienti nella scelta delle polizze più adatte.

Chi acquista un’auto in concessionaria può beneficiare inoltre di agevolazioni e sconti dedicati sulle assicurazioni auto, con la comodità di gestire tutto direttamente in sede. Lo staff, già attivo da tempo nel settore delle assicurazioni, offre consulenza personalizzata e soluzioni studiate su misura, garantendo risparmio e serenità.

Offerte speciali di apertura

Per festeggiare la nuova sede, Restyling Car Auro e Servizi ha riservato ai clienti promozioni particolari valide fino a dicembre. Un’occasione per scoprire le offerte e toccare con mano la qualità dei servizi proposti.

Chi vuole saperne di più può recarsi direttamente in sede, in via Ravagnese Superiore 62, oppure seguire la pagina Instagram Restyling Car Auto e Servizi.