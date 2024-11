Reggio, tutto pronto per il debutto di ‘Squillace Luxury’

Appuntamento al n. 315 di Corso Garibaldi per conoscere la nuova anima di Squillace Luxury grazie all’evento “Love Stories – A Journey Through Perfume”

Situata al civico 315 di Corso Garibaldi, la storica profumeria di Reggio Calabria, oggi Squillace Luxury, celebra un importante rinnovamento. Dopo essere stata rilevata da Carmelo Squillace, Sandra Lio e Domenico Squillace, l’attività ha intrapreso un percorso di trasformazione per diventare una profumeria artistica d’avanguardia, offrendo ai clienti un’esperienza olfattiva unica e indimenticabile.

Il nuovo ambiente, curato in ogni dettaglio, accoglie gli ospiti in uno spazio raffinato e moderno, dove è possibile esplorare una selezione esclusiva di brand di alta profumeria. Tra i marchi presenti si annoverano nomi di prestigio come Diptyque, Maison Crivelli, Giardini di Toscana, Amouage, The Merchant of Venice e AGATHO, accanto a numerose altre aziende che fanno di Squillace Luxury un punto di riferimento per le fragranze di nicchia. Non meno importanti i brand di cosmetica e make-up tra cui: Yuzen, Annamarieborlind, T.lecler.

Love stories – A journey through perfume

Per celebrare il rinnovamento, Squillace Luxury invita tutti gli appassionati di profumi e i curiosi a partecipare all’evento esclusivo “Love Stories – A Journey Through Perfume”, organizzato dalla Event Planner Patrizia Sorrentino.

L’appuntamento è fissato per sabato 9 novembre, a partire dalle ore 18.00. Un’occasione unica per scoprire il nuovo volto della profumeria e immergersi in un viaggio olfattivo attraverso le fragranze di lusso.

“Vi invitiamo a scoprire la profumeria rinnovata – affermano i titolari. Dove le essenze presenti vi trasporteranno in un’esperienza sensoriale esclusiva”.

Corso Garibaldi, 315 – Reggio Calabria

