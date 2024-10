Marlene Kuntz e Skin cantano ‘Bella Ciao’, Riace ancora set di un videoclip

Riace capitale italiana della musica. La cittadina calabrese sembra essere diventata epicentro di una ‘nuova resistenza’, in nome delle politiche sociali rivoluzionarie (ma anche discusse e indagate) del sindaco Mimmo Lucano.

Nei giorni scorsi è uscito il video ‘Il povero Cristo’ del cantautore Vinicio Capossela, con l’attore reggino Marcello Fonte tra i protagonisti. Adesso è il turno di ‘Bella ciao’, canzone simbolo della resistenza riletta in chiave moderna dai Marlene Kuntz e Skin dei Skunk Anansie.

Nel video (uscito il 25 aprile, data non casuale) si vedono volti e strade di Riace a rappresentare l’uguaglianza tra cittadini e immigrati.

“Bella Ciao è un canto per la libertà, il canto di tutti. Noi invitiamo le persone ad abbracciarsi, non a dividersi, e la libertà è il presupposto principale per avere lo stato d’animo positivo e buono per farlo. Non si tratta di buonismo, e nemmeno di avere soluzioni in tasca a problemi enormi destinati a diventare sempre più complessi, ma di avere la mente predisposta a sentimenti di pace, a comprendere gli altri, a cercare soluzioni umane per tutti, a mantenere la calma. Per noi il mondo è magnifico perché è vario, non perché è chiuso in sé stesso e diviso in spicchi non comunicanti fra loro”, le parole dei Marlene Kuntz.