Fiamma Tricolore in visita al sindaco Trifoli: “A Riace è tempo di legalità”

A Riace, oggi sommersa dai debiti, è oggi in corso un’opera di “Delucanizzazione”. La nota di Fiamma Tricolore

Si è svolto nella giornata di ieri a Riace l’incontro tra l’amministrazione comunale e una delegazione della segreteria regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore guidata dal segretario regionale Francesco De Leo.

Da oltre dieci anni il nostro movimento infatti ha seguito molto da vicino le politiche messe in atto a Riace ed il sistema criminale che per anni lo ha governato e reso forte grazie alle clientele diffuse con lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Di quel modello da “premio Nobel” oggi a Riace non rimane quasi più traccia. A testimoniare la grande bufala messa in piedi in quindici anni sono infatti le pochissime famiglie di immigrati che si sono ben integrate, che vivono e lavorano in sintonia con il resto della comunità. Tutto il resto è stato sperpero di risorse pubbliche a vantaggio di pochi.

A Riace, oggi sommersa dai debiti, è oggi in corso un’opera di “Delucanizzazione” al fine di ristabilire in pieno la legalità e dare alla luce nuovi progetti di rilancio per la cittadina ionica e la sua comunità.

Il sindaco Trifoli ha tenuto a ringraziare la Fiamma Tricolore per essere stato l’unico movimento politico a metterci la faccia in tutti questi anni e ad affrontare pubblicamente alla luce sole, in piazza, il tema dello sfruttamento degli immigrati e la mala gestione delle risorse ad essi destinata.

Il segretario regionale Francesco De Leo insieme al resto della delegazione missina ha donato una targa ricordo e ringraziato il sindaco ed i Riacesi per essersi ribellati al malaffare e dimostrare che ancora oggi il voto è l’unica arma possibile nelle mani del cittadino per ripristinare la legalità in una comunità.

La delegazione ha espresso vicinanza al sindaco e stigmatizzato il tentativo di ribaltare la volontà popolare da parte di una residuale magistratura radical chic che forte del sempre più confuso apparato legislativo italiano tenta di comprimere i diritti fondamentali dei cittadini.

La Fiamma Tricolore ed il sindaco Trifoli si sono dati cosi appuntamento per i mesi successivi al fine di mettere in piedi progetti ed iniziative che possano rilanciare le sorti della città, dell’economia e della comunità Riacese.

Fonte: Giuseppe Minnella Ufficio Stampa Fiamma Tricolore Federazione di Reggio Calabria