Solidarietà della Fiamma Tricolore al sindaco Trifoli di Riace

Non ha pace la povera Riace e i suoi cittadini: proprio quando un incubo durato oltre un decennio sembrava essere terminato ecco riapparire gli spettri del passato.

La sentenza di ieri che dichiara ineleggibile il sindaco Trifoli è un’ulteriore mannaia sull’ormai tristemente nota cittadina ionica.

La solerzia ad orologeria della giustizia italiana, la stessa che per oltre un decennio soprassiede sul sistema di illegalità diffusa che era stata messa in piedi a Riace, colpisce ancora una volta con puntigliosissima precisione.

La beffa è che la stessa arriva dopo un ricorso di chi quelle elezioni le ha perse nonostante il meccanismo di clientela messo in piedi dal Lucano e i suoi accoliti in tutti questi anni tra associazioni, cooperative e altre cose totalmente inesistenti e messe in piedi solo per qualche ora durante le passerelle mediatiche nazionali dell’ex sindaco.

Al sindaco Trifoli e ai cittadini di Riace va la solidarietà del Movimento Sociale Fiamma Tricolore che fin dal 2005 ha denunciato alla stampa tutte le storture di quel sistema perverso che nascondeva dietro la finta accoglienza e integrazione un vero e proprio sistema di sfruttamento dei migranti al fine di favorire parenti e amici. In questo contesto siamo dunque oggi costretti a subire lo sbraitare di una minoranza che critica Trifoli sul punto di vista della legalità: che comico paradosso!

Cosi mentre Riace si trova con le casse totalmente vuote e indebitata fino al collo c’è anche qualcuno che attribuisce a Trifoli, solo per il fatto di essersi candidato, un danno economico alle casse del comune. Evidentemente un “laboratorio” ancora attivo, forse l’unico che sia mai esistito realmente a Riace, è quello dello stravolgimento della realtà.