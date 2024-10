Riace, Trifoli dichiarato ineleggibile

Antonio Trifoli, eletto primo cittadino alle amministrative tenutesi a Riace lo scorso 27 maggio è stato dichiarato ineleggibile. Il Tribunale di Locri ha infatti accolto il ricorso che a suo tempo era stato presentato dalla candidata a sindaco di Riace Marina, Caterina Spanò che, assistita dall’avvocato Francesco Rotundo, aveva sostenuto la tesi che Trifoli non potesse essere eletto perché dipendente, con mansioni di vigile urbano, dello stesso Comune che avrebbe voluto amministrare.

E proprio per questo motivo non avrebbe potuto beneficiare dell’aspettativa concessagli per “motivi politici”. Una vittoria a metà, però, per la ricorrente Spanò, in quanto la sentenza con cui é stato accolto il suo ricorso sarà esecutiva soltanto dopo i tre gradi giudizio. Fino ad allora Trifoli resterà in carica come sindaco.

Vale la pena ricordare che Maria Caterina Spanò ha capeggiato la lista in cui era candidato l’ex sindaco Mimmo Lucano (non risultato eletto), decaduto dal suo incarico dopo l’arresto dell’ottobre dello scorso anno per i presunti illeciti nella gestione dei migranti.