Reggio, riapre il Parco Ecolandia dopo i terribili incendi: segno di resilienza e rinascita

Il Parco Ecolandia di Reggio Calabria riapre le sue porte dopo i terribili fatti di quale mese fa.

Simbolo di sostenibilità ambientale e punto di riferimento per famiglie, riapre finalmente i suoi cancelli dopo essere stato colpito da ben due incendi che hanno distrutto prima gli uffici amministrativi, poi il ristorante.

La riapertura segna non solo un momento di festa per la comunità locale, ma anche un atto di resilienza e determinazione nella tutela di uno spazio fondamentale per la cultura e la biodiversità della città.

Gli incendi: un duro colpo al cuore verde della città

I due incendi, che hanno devastato alcune aree del parco, hanno rappresentato un duro colpo per Ecolandia e per tutti coloro che lo considerano un luogo di svago e formazione.

Un nuovo inizio: il futuro del Parco Ecolandia

Il Parco Ecolandia apre alla comunità con l’intento di vivere e vivacizzare uno dei pochi spazi che appartengono alla città stessa. Tutte le domeniche, dal 27 ottobre fino al 31 dicembre, dalle 9.30 alle 17.30, l’ingresso sarà gratuito, un’opportunità imperdibile per le famiglie e i visitatori che vogliono godere di una giornata all’aria aperta.

Durante le giornate speciali, saranno attivi vari servizi per garantire divertimento e svago per tutte le età, tra cui jumping, minigolf e percorsi avventura per i più piccoli. Inoltre, sarà possibile usufruire del servizio di ristorazione presso il chiosco, che offrirà ristoro e pasti per chiunque voglia passare l’intera giornata all’interno del parco.

Un simbolo di speranza per la comunità

Le famiglie, i bambini e i visitatori possono ora tornare a godere di uno dei polmoni verdi più importanti della città, consapevoli che Ecolandia continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’educazione e la cultura ambientale per le generazioni future.