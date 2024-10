Riapre ufficialmente al pubblico il Parco Caserta

Riapre i battenti Parco Caserta.

La notizia ufficiale arriva dal profilo Facebook istituzionale del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che in un post conferma “Pensate a un luogo dove poter pattinare, nuotare, allenarvi e passeggiare in mezzo alla natura respirando aria pulita.

Non pensateci troppo però, perché il 21 gennaio riapre Parco Caserta! Ci vediamo sabato! #ReggioRinasce”

Una bellissima notizia, quindi, per tutti gli appassionati di sport e per tutta la cittadinanza: il parco Caserta rappresenta, infatti, l’ unico polmone verde cittadino.

Un bene di inestimabile valore per la collettività, che sabato 14 gennaio tornerà finalmente ad essere fruibile: tutti i cittadini sono invitati a partecipare al grande evento, per festeggiare lo sport e il benessere all’aperto!