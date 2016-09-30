Riapre il Wellness Center ‘La pace’ di Drapia (VV) sotto l’egida dell’ASI

Il primo ottobre riaprirà i battenti la struttura sportiva del villaggio turistico “ La Pace ”.

Dopo qualche anno di chiusura, dovuto anche ai lavori di ristrutturazione e di ammodernamento, l’avveniristico impianto, sito in contrada Taccone, nel comune di Drapia, a soli due chilometri dal centro di Tropea, riapre con una intensa attività sportiva e servizi vari.

La piscina da 25 metri con tetto apribile

Il colpo d’occhio è davvero dei migliori dove la piscina di 25 metri con tetto apribile e vetri trasparenti dà la sensazione della modernità e della importanza dell’opera che rimane unica in Calabria.

Istruttori di nuoto con esperienza decennale svolgeranno corsi di nuoto adulti, bambini (dai 5 ai 14 anni), aquafitness ed è in fase di allestimento una squadra agonistica per partecipare ai vari campionati FIN e ASI.

Fitness, sport da combattimento e danza

A fare da contorno la sala del Fitness, dove si svolgeranno lezioni di aerobica, step, zumba, total body, g.a.g., fit boxe, body pump e per i prossimi mesi sono previsti corsi sia di spinning che di walking; la fornitissima sala attrezzi con macchinari all’avanguardia e la sala degli sport da combattimento (JUDO, KARATE, KICKBOXING, LOTTA, FULL CONTACT, BOXE) che a giorni alterni lascerà spazio alle lezioni di danza (dalla classica alla moderna, dall’hip hop al lyrical jazz, dai balli latino-americani ai caraibici, senza tralasciare i balli sociali e di gruppo).

Le varie attività di danza prevedono la possibilità di intraprendere sia un indirizzo amatoriale sia un percorso professionale con istruttori e docenti in possesso di un curriculum professionale di altissimo livello.

Inoltre, è in fase di ultimazione un centro del benessere con sauna finlandese, doccia solare, lettini per la magnetoterapia, per la fisioterapia e per massaggi di ogni genere.

E’ prevista inoltre l’apertura di una ludoteca che permetterà alle mamme e non solo a loro, di poter svolgere qualsiasi attività sportiva o di benessere, lasciando i figli, sin dalla tenera età, a personale qualificato che gratuitamente li accudirà fino al termine delle attività da svolgere.

Gestione e direzione tecnica dell’impianto

L’impianto sarà gestito dalla A.S.D. Wellness Center La Pace in collaborazione con il comitato provinciale ASI di Vibo Valentia, presieduto da Michele La Rocca.

Con la consulenza e la coordinazione del vicepresidente nazionale ASI, Tino Scopelliti, il Direttore Tecnico, Giuseppe Gangemi, che gestirà il nuoto in prima persona, avrà la collaborazione di Vincenzo Spinola, per il Fitness, di Gabriella Cutrupi per la Danza e di Giuseppe Fedele per gli sport da combattimento.

L’apertura ufficiale avverrà sabato 1 ottobre alle ore 19,00 alla presenza delle autorità civili, militari e sportive e con la presenza del Presidente Nazionale ASI, Claudio Barbaro, del Direttore Generale, Diego Maulu, del Vicepresidente Nazionale, Tino Scopelliti, del componente di Giunta Nazionale, Vittorio Fanello e dei componenti del Consiglio Nazionale, Pino Scianò, (presidente), Giuseppe Agliano (vicepresidente) e Nino Girella.

Testimonial d’eccezione, Giusy Caputo, pluricampionessa mondiale professionista IFBB ( International Federation of Bodybulding & Fitness ).