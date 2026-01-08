Partiti dall’Aquila 24 richiedenti asilo, andranno in centri della Calabria

Saranno trasferiti in vari centri di accoglienza. 6 migranti sono rimasti a L'Aquila

Questa mattina, 24 richiedenti asilo originari del Pakistan e dell’Afghanistan sono stati trasferiti da L’Aquila a vari centri di accoglienza nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il trasferimento è stato effettuato con un autobus privato, allestito davanti alla Questura, mentre nella città restano sei migranti.

Solidarietà e aiuti per i bisognosi

Nel frattempo, nella serata di ieri, all’interno della mensa di Celestino, situata nel complesso di piazza d’Armi, sono state allestite brandine per tutti i 30 migranti rimasti in città. La mobilitazione della comunità non si è fatta attendere: decine di persone hanno risposto all’appello di solidarietà, portando coperte, vestiti e beni di prima necessità, creando una vera e propria “gara” di generosità. Paolo Giorgi, responsabile della Fraterna Tau Onlus che gestisce la mensa, ha sottolineato che questa iniziativa è un omaggio alla figura di padre Quirino Salomone, scomparso un anno fa, padre spirituale della struttura.

Un’iniziativa di sensibilizzazione e mobilitazione

L’iniziativa è stata rilanciata sui social dalla consigliera comunale Simona Giannangeli, che ha invitato la cittadinanza a partecipare al presidio di solidarietà davanti alla chiesa di San Bernardino, a piazza d’Armi. Nel suo messaggio, Giannangeli ha parlato di “violenza istituzionale” e ha richiamato la memoria di una città che conosce la sofferenza di perdere una casa, sottolineando che “L’Aquila resta umana”.

Sul posto erano presenti anche esponenti dell’opposizione, tra cui i consiglieri comunali Paolo Romano, Lorenzo Rotellini e Stefano Albano, e il senatore del Partito Democratico Michele Fina, che ha confermato l’intenzione di portare il caso in Parlamento. A coordinare gli aiuti, anche il segretario generale della Cgil L’Aquila, Francesco Marrelli, insieme alla sindacalista Miriam Del Biondo, che ha commentato:

“C’è un’altra città e questa sera ha risposto alla chiamata ed è accorsa a Piazza d’Armi, dove è stato allestito un dormitorio di fortuna”.

Fonte: Ansa Calabria