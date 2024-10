Richiesto l’arresto per Siclari. Il fratello Giovanni: ‘La ‘ndrangheta ci ha sempre fatto schifo’

I ruoli si invertono ed ora, a poco più di un mese di distanza, è Giovanni Siclari a scrivere una missiva al fratello Marco. L’ex sindaco di Villa San Giovanni espone pubblicamente il suo giudizio sui fatti che hanno interessato il senatore di Forza Italia in questi giorni e lo fa attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook.

“Caro fratello, due mesi fa, sei stato tu accanto a me ad incoraggiarmi e a darmi forza, ora, tocca a me scriverti. In poco meno di 3 mesi, 2 fratelli, io Sindaco e tu Senatore, esponenti di Forza Italia, con la passione della politica, abbiamo subito 2 mandati di arresto per motivi completamente diversi.

Caro fratello, noi apparteniamo ad una famiglia che è riconosciuta per onestà, principi e sano impegno nel mondo imprenditoriale. Questa nostra passione politica ci sta costando troppo, questo successo politico di 2 fratelli ci sta costando troppo. Tu da Roma sei voluto scendere in Calabria per lottare per la tua terra e giornalmente hai affrontato battaglie senza mai risparmiarti.

Il risultato è stato un mandato di arresto per collusione con la ‘ndrangheta. Tu che favorisci la ndrangheta? Non si può sentire! La ‘ndrangheta ti ha e ci fatto sempre SCHIFO. Hai vissuto 22 anni a Roma sei sceso in Calabria per dover subire questa infamante accusa. Io e altri come me che ti hanno seguito in campagna elettorale e dopo, sappiamo come ti sei comportato con un atteggiamento quasi fobico, evitando incontri riservati e privati proprio perché non sei del territorio, hai voluto tutelarti e hai sempre incontrato tutti in segreteria politica e in locali pubblici alla luce del sole.

Noi non ci meritiamo questo, non abbiamo mai avuto problemi con la giustizia e li stiamo avendo per questa nostra voglia di impegnarci per il nostro territorio. Molti mi dicevano…”ma chi te lo fa fare, hai tutto da perdere”. Io testardo ho voluto pensare che è giusto dare il proprio contributo e tu con grande soddisfazione mi hai detto che finalmente puoi far sentire la voce della tua Calabria in Parlamento.