Riconoscimento della Città Metropolitana di Reggio Calabria alle atlete del pattinaggio artistico della Società Sportiva Calabria

Sono state ricevute ieri mattina, a Palazzo Alvaro, le ragazze che con impegno e determinazione hanno conseguito un importante risultato che inorgoglisce: Martina Gattuso, atleta reggina, è Campionessa Nazionale di pattinaggio, specialità “Solo Dace”.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, con il Delegato allo Sport Demetrio Marino, ha voluto ringraziare le ragazze per l’impegno profuso, che ha portato a raggiungere l’ottimo risultato, attraverso una cerimonia di consegna di targhe e attestati a tutte le partecipanti al Campionato Nazionale.

“Un piccolo riconoscimento – sono state le parole del Sindaco – per il grande valore sportivo espresso ed il risultato raggiunto. Il pattinaggio, come la danza, comunicano una grande armonia; armonia alla quale tutti dovremmo tendere nei rapporti sociali e, in generale, nella nostra vita, quale unica chiave di rinascita, e che la mia Amministrazione persegue quotidianamente”.

Due le targhe consegnate ieri mattina, a Martina Gattuso, quale testimonianza del merito ottenuto, e a Emilia Labate, Presidente della Società che ha portato le atlete agli onori nazionali.

“Grazie a tutte le ragazze – il saluto del Delegato Marino – perché, attraverso l’impegno delle atlete e il sacrificio delle famiglie, anche il nostro territorio metropolitano viene valorizzato”. Caterina Vadalà, Gaia Malaspina, Laura Surace, Laura Quartuccio, Maria Antonietta Ferraro, Federica Libri, Irene Sergi, Carla Pellegrino, Giorgia Foti , sono tutte le pattinatrici che hanno partecipato al Campionato e ricevuto l’attestato a Palazzo Alvaro.