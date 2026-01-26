Nel ricordo di Kobe Bryant a sei anni dalla tragica morte. Con Buffa, De Rosa, Mamoli, Bevacqua e tanti altri

26 gennaio 2020. Il mondo dello sport veniva sconvolto dalla morte di Kobe Bryant. 26 gennaio 2026: Radio/VideoTouring vuole ricordare la leggenda del basket con uno speciale reso straordinario dagli interventi dei nomi più prestigiosi del giornalismo cestistico italiano: Federico Buffa, Alessandro Mamoli, Geri De Rosa e Mauro Bevacqua e dal suo fraterno amico Christopher Goldman Ward. Inoltre gli interventi in collegamento delle figure istituzionali delle quattro tappe italiane di Kobe rappresentate dal sindaco di Reggio Calabria Mimmo Battaglia, dal sindaco di Rieti Daniele Silibaldi, dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e dall’assessore allo sport di Pistoia Alessandro Sabella.

In studio gli ex compagni di squadre del padre Joe alla Viola: Massimo Bianchi e Gerardo Brienza ed il bomber della REDEL di oggi Marco Laganà, grande ammiratore del Mamba. Un programma che vuole celebrare uno dei più grandi campioni dello sport mondiale. Un documento straordinario ricco di storie e aneddoti che vi consigliamo di non perdere. In onda stasera alle 21,00 sul canale 87 del digitale terrestre, sulla pagina Facebook ed in streaming su www.progettotouring.it