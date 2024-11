Ride On Strait: Itinerari turistici nell’Area dello Stretto

La Camera di Commercio di Reggio Calabria avvia gli incontri del progetto Ride On Strait per promuovere itinerari turistici nell’area dello Stretto

Tutto pronto per i quattro appuntamenti tematici del progetto Ride On Strait, nato per realizzare una piattaforma che promuova un nuovo modello integrato di mobilità e turismo nell’area dello Stretto. L’iniziativa, frutto della sinergia tra le Camere di commercio di Messina e Reggio Calabria, con la collaborazione della Città metropolitana di Messina, punta a potenziare l’attrattività turistica dell’area, con particolare attenzione al versante calabrese.

Quattro incontri tematici per Ride On Strait

La Camera di Commercio di Reggio Calabria apre la fase di consultazione, coinvolgendo operatori e stakeholder in quattro incontri di circa due ore ciascuno. Gli appuntamenti, dedicati ai temi Natura, Fortificazioni, Acqua e Area Metropolitana (Urbano), si terranno dal 28 novembre al 5 dicembre 2024 presso la sede della Camera di Commercio.

“Il territorio che si affaccia sullo Stretto di Messina è unico al mondo, dove si intrecciano natura e cultura millenaria. Il progetto Ride On Strait rappresenta un’opportunità nuova e moderna per valorizzare questo straordinario territorio”, afferma il presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana.

Calendario degli incontri tematici:

– 28 novembre 2024, ore 15:00 Esplorazione delle bellezze naturalistiche dello Stretto, dalle cale alle scogliere, dalle cascate ai boschi incontaminati. Tema Fortificazioni – 29 novembre 2024, ore 10:00

– 29 novembre 2024, ore 10:00 Percorso storico-architettonico tra torri, fortezze e castelli, tracce delle civiltà che hanno attraversato l’area dello Stretto. Tema Acqua – 4 dicembre 2024, ore 15:00

– 4 dicembre 2024, ore 15:00 Valorizzazione del legame con l’acqua, elemento simbolo dello Stretto, attraverso coste, torrenti e cascate. Tema Urbano – 5 dicembre 2024, ore 10:00

Miglioramento della fruibilità turistica della città di Reggio Calabria, con percorsi dedicati ai visitatori.

Valorizzazione turistica e accessibilità

Attraverso i meeting, gli operatori del settore turistico, come tour operator, provider di mobilità, guide turistiche, ristoratori e gestori di strutture ricettive, collaboreranno con la Camera di Commercio per definire i servizi necessari e valorizzare gli itinerari tematici.

“Raccontare il territorio in chiave turistica è fondamentale, anche grazie ai collegamenti aerei che rendono l’Aeroporto di Reggio Calabria un nodo strategico per l’intera area dello Stretto”, prosegue Tramontana.

Gli incontri saranno moderati da Roberto Mazzà, esperto in processi partecipativi per lo sviluppo di prodotti turistici.

Registrazione e partecipazione

La Camera di Commercio di Reggio Calabria invita tutti gli interessati a registrarsi tramite il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/Z7QqTojXf9PEkNrBA. La partecipazione in presenza è consigliata per favorire il confronto e il dibattito, ma sarà possibile seguire gli incontri online previa comunicazione tramite il modulo di registrazione.