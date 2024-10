Rieti-Reggina: Corazza e compagni giocheranno contro la Berretti

La serie C sta per segnare un'altra brutta pagina della sua storia, dopo quelle vissute nella passata stagione

Sta per concludersi la settimana più discussa di sempre in casa Rieti. Il prossimo avversario della Reggina ha vissuto di tutto e di più tra comunicati e contro comunicati che hanno coinvolto vecchia e nuova proprietà, AIC e avvocati, passando poi per le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Caneo. E quello che si ipotizzava fortemente questa mattina attraverso anche il percorso verso il quale ci si stava avviando, di fatto diventa realtà, così come scrivono i sempre puntuali colleghi di rietilife.com. Questo il passaggio che riguarda quanto accadrà domenica pomeriggio:

“Oggi era l’ultimo giorno per ricevere gli stipendi. Ma sui conti dei calciatori nemmeno l’ombra d’un euro. Non giocheranno – così come non si sono allenati – neanche quei nove che lo stipendio l’hanno ricevuto. Ma calciatori e Aic operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti, in totale legalità.

E allora? Domenica c’è la Berretti per la sfida con la capolista Reggina di Mimmo Toscano. La squadra di giovani amarantocelesti – solitamente allenata da Lorenzo Pezzotti – sarà diretta da Antonio Maschio, il vice allenatore della prima squadra. La Berretti avrebbe dovuto giocare domani, a Pistoia”.

