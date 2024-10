Match che verrà disputato in notturna

Cambiano il giorno e l’orario di disputa del match che vedrà Reggina e Rende affrontarsi allo Stadio Oreste Granillo nel match valido per la 16ma giornata del campionato di Serie C girone C.

La gara, inizialmente programmata per domenica 24 alle ore 15, è stata anticipata a sabato alle ore 20.45.