Rieti-Reggina senza spettatori. Dove vedere la partita

Speravano di essere in tanti i tifosi della Reggina in quel di Rieti. Le vicende che più volte vi abbiamo raccontato ne impediscono la loro presenza, ma anche quelle dei tifosi di casa, visto che l’incontro si giocherà a porte chiuse.

Unica possibilità per assistere ad una gara “strana” così come è stata definita, visto che il Rieti scenderà in campo con la Berretti, è solo attraverso la piattaforma Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

