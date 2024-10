Rieti-Reggina: quale sarà la formazione iniziale scelta da Toscano?

Alle 15 di questo pomeriggio la Reggina scenderà in campo. Mister Toscano, ha fatto sapere in conferenza stampa, che la preparazione al match si è svolta come di consueto, ipotizzando che alla fine il Rieti avrebbe in qualche modo risolto le proprie problematiche. Lo scenario è decisamente cambiato con la compagine di casa che, a seguito delle tante situazioni che si sono sviluppate, si presenterà con la squadra Berretti.

Quale sarà allora lo schieramento che verrà deciso per quello che riguarda gli amaranto? Fino ad oggi è stato difficile riuscire ad azzeccare la probabile formazione, perchè ogni settimana mister Toscano ha inserito almeno due novità. Sin dal primo minuto allo stadio Scopigno quali saranno gli undici giocatori scelti? Proviamo ad immaginare che almeno dal principio si scenda in campo con questi calciatori:

REGGINA: Guarna, Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Francesco, De Rose, Bresciani; Bellomo; Denis; Corazza. All. Toscano