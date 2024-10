Rifiuti a Reggio, Neri assicura: ‘Al lavoro Eco Piana ed AVR. Lavoreremo per una città pulita’

Un nuovo giorno per Reggio Calabria? Per quanto riguarda la gestione rifiuti, forse, si. Questa mattina, come annunciato nella serata di ieri 4 febbraio, i mezzi di Eco Piana hanno dato il via alla rimozione delle discariche cittadine. L’arduo compito ha avuto inizio ad Arghillà, quartiere della periferia nord, in cui la situazione ‘spazzatura’ era divenuta, a dir poco, allarmante.

I sacchi di rifiuti avevano, già da tempo, invaso le strade tanto da renderle, quasi, impercorribili. La doppia corsia di alcune vie si era trasformata in un senso unico alternato dovuto alla necessità di fare slalom tra l’immondizia. Oggi, questa triste realtà sembra prendere una nuova piega grazie all’intervento della ditta individuata dal Comune: Eco Piana. Ad Arghillà, questa mattina, era presente insieme agli operatori era presente anche in vice sindaco con delega all’ambiente, Armando Neri.

“L’abbiamo detto con il sindaco Falcomatà e lo abbiamo fatto – racconta ai microfoni di CityNow. Quello alle mie spalle non è uno scenario confortante, alla mia destra ci sono cumuli di rifiuti. Sono però al lavoro i mezzi della ditta che abbiamo individuato grazie alla whitelist della Prefettura che, già da questa mattina, ha dato il via alle azioni di pulizia che ripuliranno la città dalle micro discariche”.

Neri prosegue:

“Abbiamo scelto di iniziare gli interventi proprio da Arghillà nord per mostrare ai cittadini la presenza dell’amministrazione in questo quartiere. Un bellissimo balcone sullo Stretto che versa, però, in uno stato di degrado. Non vogliamo perdere lo straordinario lavoro portato avanti, in questi anni, dall’amministrazione a servizio della comunità. Siamo qui per iniziare a pulire, le operazioni seguiranno nei prossimi giorni e in base ai sopralluoghi stileremo un cronoprogramma di interventi che porterà i mezzi di Eco Piana in tutta la città”.

Il ‘tour’ di rimozione proseguirà, dunque, in tutte le zone della città in cui sono presenti delle discariche abusive. Ma il problema che riguarda gli impianti regionali? Abbiamo chiesto anche questo al vicesindaco con delega all’ambiente che, ai nostri microfoni, ha affermato:

“La situazione degli impianti in Calabria permane. Stiamo ragionando insieme ai tecnici del Comune e della Città Metropolitana. I rifiuti verranno, per ora, smistati negli impianti di Gioia Tauro, Sambatello e Siderno. Per aggirare il problema dei blocchi degli impianti stiamo cercando soluzioni alternative. Mentre Eco Piana si occuperà della rimozione delle discariche presenti in città, Avr dovrà garantire la raccolta dei rifiuti porta a porta”.

Neri afferma con forza:

“Il servizio deve essere ripreso e deve tornare alla normalità, intensificheremo i controlli e lavoreremo per una città pulita”.

Il vicesindaco ricorda inoltre che la questione è ancora in fase di definizione:

“Il 10 febbraio scade l’avviso pubblico riguardante l’ordinanza del sindaco per individuare un eventuale nuovo gestore che possa subentrare al servizio di igiene urbana. Siamo vicini ai dipendenti Avr, auspichiamo che si possa risolvere anche la loro situazione legata al pagamento degli stipendi. Abbiamo stanziato 1 milione che servirà al pagamento di una mensilità e così continueremo anche nei prossimi giorni insieme ad un confronto serrato con le organizzazioni sindacali”.

Neri conclude:

“Oggi è una giornata fredda e ventosa, ma è una buona giornata perchè Eco Piana inizia a dare risposte concrete al territorio”.

