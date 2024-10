Emergenza rifiuti, Falcomatà in viaggio per Catanzaro: ‘Così non se ne esce’

Il sindaco di Reggio Calabria utilizza un vecchio proverbio nostrano per introdurre il suo commento all’ordinanza regionale sui rifiuti. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Giuseppe Falcomatà scrive:

“L’ordinanza regionale sui rifiuti, pubblicata stanotte, non migliora la situazione. Ancora una volta si scarica tutto sui cittadini e si chiede ai Comuni di fare in 20 giorni quello che la Regione non ha fatto in 20 anni.

Ma soprattutto in questo modo, stasera, la “mundizza” continuerà a rimanere in strada.

Insieme ai sindaci della Città Metropolitana stamattina ci siamo confrontati e adesso siamo in viaggio per Catanzaro per dire chiaramente alla Regione che in questo modo non se ne esce. Al termine dell’incontro vi aggiornerò in diretta”.