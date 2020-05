Rifiuti, Santelli: ‘Due impianti per l’indifferenziato e quelli specialistici per creare economia circolare’

C’è un problema rifiuti in Calabria. Ed è un grosso problema che nelle ultime settimane ha esacerbato gli animi e incrinato anche i rapporti tra la Regione e i Comuni con i sindaci pronti a dare battaglia su un tema che affligge la Calabria da troppo tempo.

“Lo so che questo ha comportato una grande problematica con i sindaci. C'è una grande confusione nella gestione perché sono stati creati gli Ato senza personalità giuridica, è un pasticcio enorme, ma bisogna assolutamente invertire la rotta. Noi dobbiamo arrivare a rifare un Piano rifiuti nel senso di stabilimenti, di ciclo vero che ci porti in Europa con un nuovo sistema integrato di ciclo dei rifiuti ad economia sostenibile e soprattutto a discariche zero, e si può fare con impianti di nuova generazione non sono solo realizzabili, ma costano la metà di quelli che stiamo facendo adesso o che dovremmo fare”.

Questo comporterebbe per la Calabria avere due impianti di indifferenziato più tutti gli impianti specialistici per creare veramente all'economia circolare.