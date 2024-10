Odissea rifiuti, Neri: ‘Tutto bloccato, mentre la spazzatura invade le strade’ – VIDEO

Nessuno spiraglio di speranza per la città di Reggio Calabria sulla questione rifiuti. Ancora una volta il vicesindaco con delega all’ambiente parla ai cittadini.

“Mi hanno chiamato poco fa – racconta Armando Neri – per dirmi ‘Oggi non abbiamo scaricato nulla a Sambatello, neanche una busta di indifferenziata’. Continua a rimanere tutto all’interno delle nostre case, sotto i nostri portoni, in mezzo alle nostre strade. È una situazione imbarazzante che ci sta mettendo a rischio dal punto di vista della salute, della sicurezza e dell’ordine pubblico”.

Neri, attaccando la Regione, continua:

“L’ordinanza della Presidente Santelli non ha risolto proprio un bel nulla. Noi viviamo dalla parte dei cittadini e ci accorgiamo che, ancora oggi, non è stato fatto nulla di quanto promesso durante l’incontro a Catanzaro. C’è di più e anche peggio. Vi dico la situazione com’è. L’ordinanza non soltanto non ha risolto i problemi, ma abbiamo appreso che, dopo 23 giorni in cui non si è raccolto nulla, riapre la discarica di Crotone.

Quella stessa discarica che la presidente diceva di non voler più riaprire per non dare spazio ai privati. E cosa facciamo oggi? Riapre la discarica e ripartiamo dal via. Quindi perchè abbiamo aspettato 23 giorni senza poter raccogliere un sacco di spazzatura? Cosa abbiamo sofferto a fare per poi vedere che la regione torna indietro sui suoi passi. Non abbiamo alcun tipo di informazione su dove andare a scaricare”.