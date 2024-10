Rifiuti, Falcomatà annuncia una soluzione alternativa: ‘Dalla Regione tutto tace, noi siamo al lavoro’

“Aiutatemi a fare in modo che il dibattito rifiuti non diventi terreno politico”.

È questo l’ultimo appello lanciato dal sindaco Falcomatà durante la consueta diretta serale di ieri, domenica 24 maggio. Dopo un lungo discorso sulla Fase 2, il primo cittadino è tornato, inevitabilmente, sulla questione che, da settimana, infiamma gli animi della comunità reggina: la spazzatura.

“La situazione al 24° giorno di mancata raccolta è la seguente: avete presente il gioco dell’oca o il monopoli? Se sei sfortunato può capitare di dover pescare la carta “imprevisti” e ripartire dal via. Ecco, noi adesso siamo in questa sorta di gioco strano. Ieri, è stata estratta la carta ripassa dal via. Ieri, ci è stato comunicato che riapre la discarica di Crotone. Sembrerebbe un muppet’s show, se non fosse per la tragicità della questione.

Giuseppe Falcomatà racconta infatti cosa è accaduto a Catanzaro, quando con altri sindaci della Città Metropolitana si è recato alla Regione per ottenere maggiori risposte e risultati.

“Dopo esserci riuniti, noi sindaci siamo andati a Catanzaro dove non siamo stati ricevuti nè dalla Presidente, nè dall’assessore ma da un Capo Gabinetto ed un Capo Dipartimento. Durante questo incontro ci viene detto “Forse avete ragione. I quantitativi per Reggio non sono abbastanza”. Non dimentichiamo che Reggio è quella più penalizzata tra le province della Calabria. Ci viene quindi comunicato che, per l’occasione (e non so per quanti giorni ancora), viene riaperta la discarica di Crotone.

Effettivamente nell’ordinanza firmata qualche giorno fa non c’era l’apertura di Crotone, bensì quella di Celico. Quest’ultima discarica è di proprietà della stessa famiglia che ha in gestione anche Crotone. A questo punto, possiamo dire che il privato non lascia, ma raddoppia. Perchè da 0 discariche private, che era l’intenzione dell’ordinanza, passiamo a due impianti privati che oggi lavorano sul territorio regionale”.