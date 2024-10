Rifiuti a Reggio, non si arresta la polemica. Un gruppo di lavoratori AVR: ‘Infangati da questa amministrazione’

“Non è la prima volta che veniamo infangati da questa amministrazione. Già in occasione dello sciopero di dicembre il consigliere Castorina ci aveva definito ‘quattro facinorosi’, adesso basta! Non accettiamo più queste offese”.

I lavoratori AVR non ci stanno e contestano fortemente le parole del sindaco in occasione della sua ultima diretta FB.

“Noi boicottiamo il servizio? Le parole del sindaco sono allucinanti. Siamo padri di famiglia che lavorano onestamente e pur non percependo lo stipendio lavoriamo giorno e notte costantemente per offrire il servizio ai cittadini. Il problema dei rifiuti sta a monte e non è certo colpa nostra se le strade sono ancora oggi sporche piene di spazzatura”.