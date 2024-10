Rifiuti a Reggio, Caridi (Lega): ‘Stanchi di assistere a questo scempio’

A dichiararlo in una nota il Consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Caridi (Lega) che non le manda certamente a dire:

“A Reggio Calabria permane una situazione emergenziale non riscontrabile nelle altre realtà territoriali calabresi. Per la prima volta la nostra Regione i sindaci sanno chiaramente dove smaltire i rifiuti perché il Governo regionale guidato dal Presidente Occhiuto, con la profonda riforma del sistema posta in essere ha consentito il superamento della fase emergenziale e il loro smaltimento in discariche pubbliche in Calabria a prezzi notevolmente inferiori. Per come ha più volte ricordato il Presidente Occhiuto, oggi non si manda un solo chilo di rifiuti all’estero. Ciononostante a Reggio Calabria, in tutti questi anni, il problema non è stato risolto e il sistema di raccolta è ancora al collasso. E’ il momento che l’assessore Brunetti si dia da fare e faccia uscire Reggio Calabria e i reggini dall’oblio nel quale è da anni costretta a vivere. E non possono nemmeno prendersela con terzi, perché chi ha amministrato la nostra Città, catapultandola nel disastro ambientale, soltanto per rimanere alla tematica raccolta rifiuti, e chi la sta amministrando oggi sono sempre loro.”