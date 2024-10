Reggio, gestione rifiuti ad Ecologia Oggi. Brunetti: ‘Non si può cambiare in un giorno’

Lo ha reso noto il sindaco f.f. Paolo Brunetti, al termine dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria. A conclusione dei lavori all’interno dell’aula Battaglia, infatti, il primo cittadino nel rispondere alla domanda del consigliere di minoranza De Biasi, ha cercato di fornire maggiori delucidazioni possibili su una tematica che interessa tutta la città di Reggio Calabria.

Il cambio al vertice della gestione del ciclo rifiuti, con tutta una serie di battaglie legali che, in questi anni, si sono dibattute fra le sedi del Tar e del Consiglio di Stato, non è cosa da prendere sottogamba. E, a tal proposito Brunetti ha spiegato:

“Arrivati a questo punto, si dovrà rifare tutto il percorso che era stato già fatto diversi anni fa. Ovviamente, come amministrazione, dovremo effettuare tutte le valutazioni del caso, ovvero se ricorrere, o meno, in Consiglio di Stato per far valere quella che secondo noi è la bontà delle azioni dell’amministrazione. Non so ancora Teknoservice cosa farà, ma si tratta di due percorsi separati”.