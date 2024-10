Raccolta rifiuti a Reggio, nuovo colpo di scena: il Tar dà ragione ad ‘Ecologia Oggi’

“Il Tar dichiara Ecologia Oggi aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria”.

È quanto disposto in camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023. Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da Ecologia Oggi contro il Comune di Reggio Calabria nei confronti di Teknoservice per “l’annullamento della determinazione n. 5862 del 31.12.2022 per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella città di Reggio Calabria”.

Una sentenza che segna, di certo,, un punto di svolta inaspettato, ad una vicenda che va avanti da troppo tempo (2021 ndr.).

Da ricordare che, il 2023 si era aperto con la notizia dell’affidamento a Teknoservice per 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. Situazione ribaltata dalla decisione del Tribunale amministrativo che, secondo quanto riportato nel dispositivo, “Condanna il Comune di Reggio Calabria e la Teknoservice al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in 5 mila euro ciascuno, oltre oneri di legge e refusione, in solido del contributo unificato, se versato”.

Adesso, c’è da capire, invece, se anche il Consiglio di Stato sarà d’accordo, o meno, con il Tar, sempre ammesso che Comune e Teknoservice decidano di fare ricorso.