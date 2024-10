Reggio, la storia infinita dei rifiuti. Ecologia Oggi non molla, nuova udienza al Tar

A Reggio Calabria la gestione del servizio di raccolta rifiuti è una telenovela. Il 2023 si era aperto con la buona notizia con l’affidamento a Teknoservice per 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. Svolta arrivata nei titoli di coda del 2022, con una determina dell’amministrazione comunale datata 31 dicembre.

Di 118 milioni di euro l’importo complessivo dell’affidamento, di cui 94 milioni e 400 mila euro per la base d’asta e 23 milioni e 600 mila euro per l’opzione di proroga di 12 mesi.

Ecologia Oggi però non si arrende e prosegue la disputa legale. L’8 di febbraio si terrà l’udienza davanti al Tar, il tribunale amministrativo dovrà stabilire se quanto previsto nel bando risalente al 2021 rispetta effettivamente quanto stabilito dai giudici del Consiglio di Stato.

Possibile non si tratti dell’ultimo round nel duello che vede protagoniste Teknoservice ed Ecologia Oggi. Se il Tar infatti dovesse confermare il via libera a Teknoservice, non è affatto da escludere, ma si può considerare probabile, l’ulteriore ricorso di Ecologia Oggi al Consiglio di Stato.

In attesa di capire come finirà una volta per tutte la contesa, Teknoservice proseguirà con il servizio di raccolta rifiuti. Impossibile però, sino a quando non ci sarà una decisione definitiva, programmare attività che non vadano oltre l’essenziale.

Reggio Calabria però necessita di una visione a medio e lungo termine, con strategie ed interventi che impediscano di cadere nuovamente nell’emergenza rifiuti, con le micro discariche pronte a comparire nuovamente nei quartieri più sensibili della città.

Negli ultimi mesi però, dopo le enormi sofferenze vissute nel recente passato, la situazione in riva allo Stretto è oggettivamente migliorata rispetto ai periodi maggiormente critici.

Un affidamento, finalmente, definitivo rappresenterebbe però lo step fondamentale per affrontare nel migliore dei modi il servizio di raccolta rifiuti, che deve fare i conti anche con le incertezze legate alle varie discariche e gli impianti.