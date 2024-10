Emergenza rifiuti, aggiornamenti negativi. Neri: ‘Regione che facciamo?’ – VIDEO

Ad annunciarlo in un video messaggio è il vicesindaco con delega all’ambiente, Armando Neri.

“Le tonnellate in più che pensavamo di aver ottenuto? Abbiamo mandato i camion verso la discarica di Celico e quello che sappiamo è che sono lì fermi e non li stanno facendo scaricare, anzi alcuni ci dicono di essere tornati indietro. Purtroppo il problema è che non riusciamo ad avere un’interlocuzione con la Regione che ci dica cosa è stato fatto in una notte delle promesse ottenute ieri.

Anche per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti di Reggio Calabria, pur avendo chiamato la nostra Regione e la Regione Puglia (a cui i nostri rifiuti sono destinati) non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Avevamo organizzato tutto per questa mattina, ci siamo messi al lavoro già al ritorno da Catanzaro perchè non vogliamo che neanche per un secondo in più continui questo problema.

Neanche dalla Puglia siamo riusciti ad avere risposte. I contatti che ci sono stati forniti dalla Regione Calabria non rispondono. I camion che abbiamo mandato in discarica, non stanno scaricando niente.

La notizia che vi do questa mattina è che nulla si è concretizzato. Ancora oggi saremo costretti a tenerci la spazzatura sotto casa”.