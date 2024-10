Rifiuti, Neri: ‘Il problema è regionale. I cittadini meritano una Reggio pulita’ – VIDEO

Il vicesindaco Armando Neri torna a parlare ai cittadini di Reggio Calabria.

Questa emergenza è dovuta alla chiusura delle discariche da parte della Regione Calabria che ancora non sta dando ai cittadini le risposte meritano. Nonostante ciò, con i pochi scarichi che abbiamo stiamo investendo tutte le nostre risorse per cercare di togliere la spazzatura dalle strade e dai portoni”.

Neri prosegue:

“Gli scarichi di Sambatello non sono sufficienti, ci consentono di fare giusto l’ordinario. Sicuramente non ci consentono di recuperare i rifiuti pregressi, parliamo di circa 4 mila tonnellate di spazzatura.

I rifiuti per strada non sono presenti solo a Reggio Calabria, ma in tutte le province della Calabria perchè il problema è di natura regionale. Cosenza, Castrovillari, Vibo, Crotone e non solo. La Regione non si sta assumendo la responsabilità vera e seria a tutela dei cittadini”.