Rifiuti, Teknoservice chiede collaborazione ai reggini: ‘Insieme per una città più pulita’

“Insieme verso un futuro più green”. È questa la grafica, con sullo sfondo l’Arena Ciccio Franco, che campeggia sulla pagina Facebook della società Teknoservice. La ditta, che ha da poco preso in gestione in ciclo dei rifiuti nel Comune di Reggio Calabria, comunica di “esser lieta di accompagnarvi in questa nuova esperienza all’insegna della sostenibilità ambientale e della cura per la nostra città”.

I primi giorni della nuova raccolta rifiuti

I primi risultati sono di fronte agli occhi di tutti i cittadini, diverse discariche (storiche e ovviamente abusive) sono state completamente rimosse e le aree di riferimento bonificate. Una vera e propria novità per la città che vede finalmente tornare alcune strade al colore originario e non al nero lasciato dai liquami a cui, purtroppo, ci si era abituati.

Non tutto, però, è stata ancora fatto. Sarebbe, però, difficile il contrario. I cassonetti sono arrivati a Ciccarello ed al rione Marconi, ma non ancora ad Arghillà. In molte zone si è provveduto anche allo spazzamento delle strade, altra novità della nuova gestione targata Teknoservice, in altre, invece, la raccolta tentenna.

La lettera di Teknoservice ai reggini

Visto il persistente numero di segnalazioni la società ha deciso di inviare un messaggio a tutta la città e per farlo ha scelto un post su Facebook, in cui si legge: