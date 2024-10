Rinuncia Baker Hughes, il Pd punge Occhiuto: “Scarica il fallimento sull’opposizione”

Il Pd critica Occhiuto per la mancata gestione del caso Baker Hughes e chiede un intervento per salvare 200 posti di lavoro

Il gruppo regionale del Partito Democratico, insieme ai consiglieri del Movimento 5 Stelle e del gruppo misto, ha commentato in modo critico la rinuncia di Baker Hughes a proseguire con il proprio investimento nel porto di Corigliano-Rossano. In una nota stampa congiunta, i consiglieri hanno espresso preoccupazione per il futuro dello scalo e dell’intero comprensorio, invitando l’azienda a ripensare la sua decisione.

“Baker Hughes ci ripensi e confermi il suo investimento nel porto di Corigliano-Rossano, nevralgico per il futuro dello scalo”, affermano i consiglieri.

La critica a Occhiuto

I consiglieri si sono detti “sconcertati” dalle dichiarazioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha attribuito le responsabilità dell’accaduto all’opposizione regionale. Secondo i consiglieri, Occhiuto avrebbe erroneamente dichiarato il progetto concluso prima che l’iter amministrativo fosse effettivamente completato.

“Ci troviamo davanti all’ennesimo annuncio da parte di Occhiuto che prima sbandiera i risultati e poi si preoccupa di come ottenerli”, proseguono i consiglieri.

Un appello per salvare l’investimento

I consiglieri invitano Occhiuto a cambiare atteggiamento e a collaborare con il sindacato, l’amministrazione comunale e il Consiglio per scongiurare l’abbandono di Baker Hughes. L’investimento avrebbe garantito 200 posti di lavoro e contribuito allo sviluppo dello scalo e dell’intera cittadina di Corigliano-Rossano.