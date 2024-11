Reggio, ‘RIONEndoci tutti’: appuntamento con la musica, le storie e le risate

Una serata all'insegna del divertimento e della musica insieme a Gigi Miseferi ed al gruppo dei Kalavrìa e non solo...

Mercoledì 2 agosto a Reggio Calabria, Largo Furnari si illuminerà alle 21,30 per “RIONiendoci tutti“, una serata all’insegna del divertimento e della musica insieme a Gigi Miseferi ed al gruppo dei Kalavrìa di Nino Stellittano.

Uno spettacolo in cui attraverso racconti di esilaranti episodi e divertentissimi aneddoti, verrà ricordata la vita del “Rione Ferroveri-Pescatori“, dei vari Quartieri di Reggio e le persone straordinarie che li rendono allegri, con uno spettacolo coinvolgente per tutte le età.

Un’esplosione di energia e nostalgia che riporterà a “quei decenni spensierati” il pubblico, composto anche da quei “Reggini di ritorno” che da anni vivono fuori regione.

Sarà un’occasione per condividere momenti di gioia e creare ricordi duraturi, insomma di “RIONirsi come comunità”, dice Gigi Miseferi da sempre promotore del proprio amato Rione e che di recente lo ha anche raccontato in un’esilarante intervista a Radio Rai.

Questo appuntamento sarà un’opportunità per rivedersi tutti e rafforzare il legame speciale che unisce, attraverso una festa travolgente di musica ed emozioni in cui la platea verrà coinvolta con le canzoni iconiche della nostra vita e vibrerà con travolgenti ritmi etnici come quello del gettonatissimo brano “Suli e Mari simu” scritto e interpretato insieme ai Kalavria.

Arricchiranno la serata le movenze della bravissima danzatrice Samuela Piccolo e la performance dal vivo del Pittore Alessandro Allegra. Come di consuetudine, non può esserci festa senza cibo delizioso e prelibatezze locali.

L’ingresso al Largo Furnari sarà libero, come gratuito sarà l’accesso alla platea, fino ad esaurimento posti. “RIONiendoci tutti” sarà l’occasione perfetta per rilassarsi, divertirsi e generare ricordi indimenticabili.