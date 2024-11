Riparte il campionato. La Vis ospita Crotone

Dopo il lungo stop dovuto alle festività natalizie, riprende il campionato di serie C Silver e la Vis Reggio Calabria, capolista imbattuta del massimo torneo regionale di pallacanestro, ospita domani al PalaBotteghelle la New Team 2000 Crotone. Un match che i reggini devono necessariamente vincere per mantenere la vetta solitaria della classifica e rintuzzare il tentativo di aggancio del Val Gallico, distante appena due lunghezze in graduatoria.

Durante la sosta i coach D’Arrigo e Farina non hanno concesso sconti alla troupe bianco/amaranto, lavorando sodo in palestra con un unico obiettivo ben fissato in testa: essere tonici e pimpanti alla ripresa e scendere fin da subito sul parquet con la giusta determinazione e senza cali di concentrazione, azzannando gli avversari fin dalla palla a due. In tal senso molto ha giovato il test amichevole di fine anno a Catanzaro contro la Mastria Vending, compagine che milita in serie B. Un test che, seppur perso di misura, ha dato indicazioni confortanti sullo stato di salute della squadra, desiderosa più che mai di proseguire senza intoppi nell’esaltante striscia di vittorie consecutive che va avanti ininterrottamente dalla prima giornata di campionato.

All’andata (era il 17 ottobre) i pitagorici subirono lo strapotere fisico e tecnico di capitan Stracuzzi e compagni, soccombendo al PalaKro’ col netto punteggio di 100 a 49.

Palla a due domani sera (ore 20) al PalaBotteghelle.

Arbitrerà la coppia formata da Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni e Salvatore Comerci di Reggio Calabria.