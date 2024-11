Riparte il FACE Festival! Undici serate di musica, spettacolo, performance e workshop dedicati ai bambini

di Vincenzo Comi – Non si arresta la voglia di FACE al Parco Ecolandia di Arghillà.

Il Festival dell’arte, della creatività e dell’ecocultura, che ha coinvolto migliaia di persone dall’1 al 10 agosto, continuerà con altre undici serate ricche di novità.

Ai 65 artisti che hanno animato il FACE si aggiungono altri interessanti nomi tra scultori, pittori, architetti, musicisti, grafici e fotografi. Nuove undici serate in programma fortemente volute dai direttori artistici Paolo Giosuè Genoese e Paolo Albanese dedicate soprattutto ai più piccini con workshop e laboratori.

Si comincia domani 5 settembre alle ore 17:00 con l’apertura delle mostre.

Non mancheranno momenti di vero spettacolo con performance di ogni tipo e momenti di puro relax come l’osservazione delle stelle con gli amici dell’associazione “Astrofili dello Stretto”.

Appuntamento da NON perdere, il concerto del pluripremiato cantautore calabrese Brunori Sas in programma il 7 settembre alle ore 21:30 nel suggestivo scenario del Forte di Arghillà.

Dario Brunori, che avrebbe dovuto esibirsi il 12 agosto (data annullata causa allerta meteo) presenterà nell’unica data tra Calabria e Sicilia “BRUNORI SRL una società a responsabilità limitata”.

Durante lo spettacolo il cantautore racconta, attraverso musica e parole, canzoni e monologhi, la società che ci circonda.

Uno spettacolo già apprezzato da pubblico e critica, in bilico tra stand up comedy e teatro canzone, in cui attraverso aneddoti, ricordi e storie personali Dario Brunori ironizza sulla società odierna e sull’abitudine di delegare, soprattutto le proprie responsabilità.

(biglietti in prevendita tramite il circuito Inprimafila al costo di 15€ più 2€ diritto di prevendita. I biglietti precedentemente acquistati sono validi anche per la nuova data, pertanto NON è necessario chiedere il rimborso e procedere nuovamente all’acquisto.)

Questi invece gli appuntamenti da NON perdere per i più piccoli:

domenica 13 settembre alle ore 20.00 lo spettacolo per bambini Il Grande TT presenta: i racconti dell’aviatore

sabato 14 settembre alle ore 17:00 e domenica 20 settembre alle ore 11:00 il workshop “La valigia del clown” diretto da Santo Nicito

domenica 27 settembre alle ore 17.30 il workshop per bambini “Ricilco Creativo” e alle ore 20:00 lo spettacolo “Re Befè”

Non si ferma quindi il viaggio partito il primo agosto.

Un viaggio dentro la forma libera dell’arte totale, per immergersi nel flusso di ispirazione e di energia di chi ha il coraggio di mettersi in gioco. Altri undici giorni per sperimentare la libera circolazione di idee in movimento lanciate a diverse velocità per non spegnere il nostro pensiero.

L’obiettivo? Creare un caleidoscopico mondo di bellezza, condivisione e ricerca comune in cui ogni artista è impegnato come in una staffetta, che ancora una volta si conferma unica per vivacità artistica, qualità e contenuti.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO:

SABATO 5 SETTEMBRE

17.oo Apertura mostre

17,30 flash mob “raduno”

19.00 rassegna documentari

22.00 osservare le stelle con ASTROFILI DELLO STRETTO

DOMENICA 6 SETTEMBRE

17.oo Apertura mostre

19.00 rassegna documentari

19.30 performance PAOLO MADONIA

20.00 performace MEMOIRE MAROC

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

19.oo Apertura mostre

22.00 CONCERTO BRUNORI SAS

00.30 DJ SET 00.30 performance PAOLO MADONIA

DOMENICA 13 SETTEMBRE

17.00 Apertura mostre

17.30 rassegna video

18.30 ecoaperitivo

19.00 Incontro con A. Grosso Ciponte

20.00 SPETTACOLO PER BAMBINI Il Grande TT presenta: i racconti dell’aviatore

SABATO 19 SETTEMBRE

17.00 Apertura mostre

17.00 WORKSHOP la valigia del clown” diretto da Santo Nicito

17.30 WORKSHOP “Negativo vivente” Gianfranco Scafidi

DOMENICA 20 SETTEMBRE

10.30 WORKSHOP NEGATIVO VIVENTE G.F. Scafidi

11.00 WORKSHOP la valigia del clown” diretto da Santo Nicito

18.00 Raccolta fondi “Hasta Siempre” 4 Hospice VIA DELLE STELLE

18.30 ecoaperitivo

19.00 rassegna documentari

19.30 incontro con IVANA RUSSO

DOMENICA 27 SETTEMBRE

17.00 Apertura mostre

17.30 WORKSHOP PER BAMBINI “Ricilco Creativo”

18.30 ecoaperitivo

19.00 rassegna video arte

19.30 incontro con Nino Cannatà

20.00 SPETTACOLO PER BAMBINI Re Befè

SABATO 3 OTTOBRE

15.30 WORKSHOP “fotografia analogica” e camera oscura” Imago Pisa

DOMENICA 4 OTTOBRE

10.30 WORKSHOP “fotografia analogica” e camera oscura” Imago Pisa

15.30 Workshop “fotografia analogica” e camera oscura” Imago Pisa

17.00 Apertura mostre

18.00 Food Experience con SLOW FOOD

19.00 Incontro con NICOLA PETROLINO speciale su Rosa Balistreri

18.00 Raccolta fondi “Hasta Siempre” 4 HARAMBEE

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE

18.00 EXPORSI il contro EXPO

19.00 Semifinali Video Game Contest

20.30 concerto SUS DUNGO

22.00 DJ SET

VENERDI’ 30 OTTOBRE

17.00 Inaugurazione nuova ala Forte

18.00 Vernissage mostra fotografica “Face to Face”

18.30 Apertura Istallazione Tunnel sensoriale

19.00 Finali Video Game Contest