‘La città si sta svegliando’: i sopralluoghi del sindaco tra cantieri, mercati e cimiteri – VIDEO

“Ripartiamo insieme, giorno dopo giorno, un passo alla volta”.

A scriverlo, in un nuovo post sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Reggio Calabria. Oggi, 6 maggio, rappresenta un’altra di quelle date da cerchiare in rosso. In città, così come in altri comuni d’Italia riprendono a lavorare i cantieri e riaprono i mercati rionali. Cosa vuol dire questo per la città dello Stretto? A spiegarlo è Giuseppe Falcomatà durante il suo sopralluogo:

“I cantieri che stanno cambiando il volto alla nostra città, il riavvio dei mercati alimentari e, da venerdì, la riapertura dei cimiteri. Stamattina ho fatto un giro per verificare la situazione”.

Dal waterfront zona lido, passando per il mercato di piazza Del Popolo ed il cimitero di Condera.

“La città inizia a risvegliarsi, continuiamo a difenderla con senso di responsabilità come fatto fino ad ora”.

