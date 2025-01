Piazza Garibaldi, ripartiti i lavori. Romeo: ‘Vogliamo valorizzare il sito e la città’

I prossimi mesi saranno cruciali per completare la riqualificazione

Sono ufficialmente ripartiti lo scorso 8 gennaio i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria. A darne notizia è l’Assessore Carmelo Romeo, che ai microfoni di CityNow ha illustrato gli obiettivi e l’importanza di questo intervento, considerato strategico per la città.

Ingresso alla città da valorizzare

Piazza Garibaldi rappresenta uno degli ingressi principali di Reggio Calabria, soprattutto per chi arriva in città in treno. È dunque fondamentale offrire ai cittadini e ai visitatori un’area accogliente e di pregio, capace di rispecchiare l’importanza del luogo e la storia millenaria della città.

“Un intervento al quale teniamo particolarmente perché è il biglietto da visita della città, per chi arriva in treno. Alla luce delle scoperte fatte negli anni, vogliamo valorizzare questi reperti e così arricchire l’offerta culturale di Reggio Calabria”, ha dichiarato l’Assessore Romeo.

Leggi anche

Scoperte archeologiche e perizia di variante

Nel corso degli anni, gli scavi archeologici effettuati nell’area di Piazza Garibaldi hanno portato alla luce importanti reperti storici. Per questo motivo, i lavori di riqualificazione hanno richiesto una perizia di variante, di completamento, necessaria per integrare le nuove scoperte nel progetto, in sinergia con la Soprintendenza.

“Come amministrazione, stiamo puntando sulla rigenerazione dei luoghi e anche su quella sociale. Azioni ‘immateriali’ che ci consentono di vivere meglio e di scoprire le riqualificazioni vere e proprie, come avvenuto per Piazza De Nava e il Tempietto”, spiega ancora Romeo.

Leggi anche

Un lavoro in sinergia con la Soprintendenza

L’intera opera di ammodernamento viene condotta in sinergia con la Soprintendenza, al fine di proteggere e valorizzare i reperti archeologici rinvenuti. La collaborazione tra istituzioni e gli operatori incaricati dei lavori mira a preservare la storia del luogo e a restituirla alla fruizione pubblica attraverso soluzioni strutturali e architettoniche adeguate.

Ripartenza a ritmo spedito

Dopo alcuni rallentamenti iniziali, l’Assessore rassicura sulla ripartenza a ritmo spedito del cantiere. I prossimi mesi saranno cruciali per completare la riqualificazione nei tempi previsti, riducendo al minimo i disagi per i residenti e i pendolari.

Le novità: balcone panoramico e rampa sugli scavi

Tra gli interventi principali in fase di realizzazione spiccano la costruzione di un balcone e di una rampa che consentiranno di ammirare i reperti archeologici in sicurezza, senza precludere la visione e la fruizione del sito. Inoltre, è prevista la riqualificazione dell’area circostante.

L’importanza della rigenerazione urbana e sociale

Il progetto di Piazza Garibaldi si inserisce in un percorso più ampio di rigenerazione urbana e sociale avviato dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria. Obiettivo? Rendere la città più vivibile, coinvolgendo residenti e turisti nella riscoperta del patrimonio culturale e storico locale.