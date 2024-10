The Good Mothers e le riprese a Fiumara, Calabrò: ‘Opportunità di crescita e sviluppo turistico’

Una buona notizia per Fiumara e per le serie tv italiane. The good mothers, in uscita prossimamente su Disney+, ha vinto l’Orso d’Oro al Festival internazionale del cinema di Berlino 2023.

La prima giuria del Berlinale Series Award, ha dichiarato che: “The Good Mothers, ci ha catturato con i suoi personaggi a più livelli, trattati con cura e lasciati evolvere sotto i nostri occhi”. I creatori della serie sono stati meticolosi nel ricreare un mondo autentico e dettagliato, presentato da un cast stellare, con performance che ci hanno fatto battere il cuore – prosegue la giuria – la splendida fotografia, il design della produzione e le location hanno contribuito all’atmosfera ultra realistica della serie, come è giusto che sia considerando che si basa su eventi reali”. Il premio è il primo del suo genere per la televisione in un grande festival cinematografico.

Fiumara ed il suo territorio, quindi, ritornano ad essere set cinematografico e protagonisti di una serie televisiva e riabbracciano l’arte del cinema e lo fanno grazie alle riprese di una serie tv internazionale che debutterà il 5 Aprile in Europa sulla piattaforma Disney+.

Nonostante sia una serie internazionale, il regista ha scelto di girare le scene anche a Fiumara, al fine di rappresentare, nella maniera più fedele possibile, la storia e i luoghi di cui si parla. Nel mese di Febbraio 2022, il location manager Michele Geria, ci ha spiegato come il regista si sia letteralmente innamorato di Fiumara: “la città è stata scelta dopo una serie di sopralluoghi molto intensi. Si racconta una storia vera, avvenuta in Calabria. Solitamente si vanno a girare le scene, non dove è successo il fatto ma in altri luoghi, magari più comodi, o si sceglie per ragioni di opportunità una Regione perchè più virtuosa di un’altra. È successo poco tempo fa con “La Sposa”. Questa volta, fortunatamente, il regista inglese si è innamorato di questi luoghi: fra Palmi, Fiumara e Reggio Calabria gli abbiamo dato delle location ben collocate all’interno della storia che verrà raccontata”.