Ripristino delle circoscrizioni, Forza Italia sostiene la proposta di Cannizzaro

“Grande apprezzamento e pieno sostegno alla proposta di legge depositata in parlamento dall’on. Francesco Cannizzaro per il ripristino delle circoscrizioni nel Comune di Reggio Calabria”.

Lo affermano, tramite una nota, i consiglieri regionali, comunali e metropolitani di Forza Italia, Giovanni Arruzzolo, Domenico Giannetta (Consiglieri Regionali), Eduardo Lamberti Castronuovo e Giuseppe Zampogna (Consiglieri Metropolitani), Mary Caracciolo, Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano.

“L’iniziativa sposata dal nostro partito in aula può avere importanti ripercussioni a partire dalla prossima legislatura, restituendo alla città uno strumento molto importante per amministrare Reggio Calabria in modo più vicino ai territori e alle istanze dei cittadini. La presenza di un presidio dello Stato, tramite le Circoscrizioni, in ogni quartiere potrà restituire partecipazione e democrazia a una città negli ultimi anni troppo spesso umiliata da una classe politica inadeguata”.