Villa San Giovanni: al via il cantiere per la riqualificazione dell’arena comunale

L’avvio di un cantiere è sempre motivo di soddisfazione per un’amministrazione comunale e questo, per il gruppo consiliare “Città in Movimento” di Villa San Giovanni, ha anche un valore aggiunto: da una parte la realizzazione di un progetto di riqualificazione che trasformerà un’area centrale della città in luogo di aggregazione destinato a spettacoli e cultura; dall’altra, un progetto voluto dal gruppo di maggioranza per destinare le indennità maturate nel primo anno di mandato.

Un lungo iter amministrativo, ben documentato negli atti deliberativi, dimostra come sin dall’inizio sia stata chiara la decisione di impegnare le indennità maturate fino a luglio 2023 (mese di approvazione da parte del Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). Amministratori, presidente del consiglio e consiglieri comunali hanno scelto di investire queste risorse in un’opera tangibile per la comunità e soprattutto per i giovani.

Il cantiere e le opere previste

Il gruppo sottolinea di essere rimasto in silenzio, nonostante gli attacchi della minoranza, perché “la strada era tracciata e il lavoro donato alla Città sarebbe piaciuto”. Nessun annuncio anticipato, solo oggi la comunicazione dell’avvio dei lavori, a conferma di un impegno mantenuto verso i cittadini.

Le attività previste nel cantiere sono molteplici:

sistemazione del muro lungo via Zanotti Bianco;

lungo via Zanotti Bianco; recinzione e posa dei cancelli di accesso per garantire sicurezza;

e posa dei cancelli di accesso per garantire sicurezza; impianto di illuminazione a luce diffusa e soffusa;

a luce diffusa e soffusa; predisposizione di scarichi idrici e fognari ;

; sistemazione dell’ area spettatori e dei camminamenti;

e dei camminamenti; abbattimento delle barriere architettoniche.

Riqualificazione e prospettive future

Il progetto “Riqualificazione e adeguamento dell’arena comunale, da destinare a pubblico spettacolo – I° Stralcio” mira a proseguire un significativo processo di riqualificazione di aree individuate all’interno del territorio cittadino.

È stata inoltre prevista una progettualità più ampia: la realizzazione di un parco unico attraverso il collegamento con il vicino parco Robinson, per il quale è già stata presentata richiesta di finanziamento. La visione della città punta, infatti, a interventi e progettualità integrate che offrano nuove agorà alla comunità.