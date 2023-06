Riserva Valli Cupe: dopo la messa in sicurezza, riapre il sentiero del Canyon

Riserva Valli Cupe, chiuso nei mesi scorsi a seguito di uno straordinario evento meteorologico che aveva provocato lo smottamento di una parte del percorso.

La riapertura del Canyon, tra le mete più suggestive, era molto attesa dagli escursionisti e la Direzione della Riserva si è messa subito all’opera per avviare i lavori di ripristino. Purtroppo l’area colpita dai danni richiede un intervento molto complesso, ma per evitare di precludere la visita del sentiero proprio nel periodo estivo, è stata realizzata una prima parte di lavori per la messa in sicurezza dell’area ed a settembre si procederà con il ripristino completo.

Per accedere alla Riserva, tutti i percorsi e sentieri sono liberi, fatta eccezione proprio per il Canyon che, per ragioni di tutela ambientale, è regolata da disposizioni che prevedono l’escursione solo su prenotazione e accompagnati da guide accreditate dall’Ente gestore, Legambiente Calabria. Per info è possibile contattare il Centro Informazione Turistica di Sersale.

Permane il divieto assoluto al transito nei sentieri della Cascata dell’Inferno e della Cascata della Rupe ancora in fase di ripristino dopo i danni causati, rispettivamente, dal maltempo e da un incendio.

L’escursione all’interno della Riserva è un’esperienza unica: immersi nella natura incontaminata, il suggestivo patrimonio naturalistico e di biodiversità si svela al visitatore sentiero dopo sentiero attraverso le sue cascate, i ruscelli, gli alberi, le rocce e le incantevoli insenature, accompagnati dal rumore dell’acqua e dal canto degli uccelli che popolano la Riserva, insieme alla numerosa fauna presente. Una sensazione di benessere e pace che vi accompagnerà in tutto il “viaggio”. Un patrimonio che lo stesso visitatore è tenuto a salvaguardare partendo da piccoli gesti come il non abbandono dei rifiuti ed il rispetto dei luoghi.