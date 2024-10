Rissa nella movida di Reggio, Cannizzaro incontra Vallone: ‘Questura sempre più presente’

Cordiale incontro stamattina presso la Questura di Reggio Calabria tra il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e il Questore Maurizio Vallone.

“Ho incontrato il Questore – spiega Cannizzaro tramite una nota ufficiale – alla luce degli ultimi noti avvenimenti di cronaca che hanno scosso e indignato la città. Le risse tra giovanissimi nei weekend della movida non possono e non devono compromettere la sicurezza di tutte le persone perbene che aspettano il fine settimana per godersi un po’ di sano relax. I gestori dei locali e tutti gli operatori che lavorano nelle strutture di ristorazione sono le prime vittime dei pochi incivili che disturbano la quiete di una città sempre tranquilla e sicura”.

“Mi sono ancora una volta complimentato con il Questore Vallone per l’egregio lavoro che sta svolgendo dal suo arrivo a Reggio, garantendo con enorme professionalità la sicurezza quotidiana ai cittadini e combattendo in modo indefesso ogni tipo di criminalità. L’impegno della Questura proseguirà in modo sempre più presente con particolare focus sulla movida per evitare che nel prosieguo dell’estate, la stagione più movimentata per l’afflusso di molti forestieri dall’hinterland verso il centro storico, si verifichino altri episodi come quello di sabato sera”.