City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Rissa fra ragazzi: ventenne accoltellato nel reggino

Il giovane è stato accoltellato nel corso di un litigio per futili motivi

09 Luglio 2026 - 15:43 | Comunicato stampa

Ambulanza Notte Incidente 597066 610x431

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato a Siderno nel corso di un litigio per futili motivi con altri ragazzi coetanei. Dopo il ferimento il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Locri e sottoposto ad intervento chirurgico. Il ragazzo non è in pericolo di vita.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul luogo del ferimento sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per identificare l’autore del ferimento e il movente dell’accaduto. Le indagini delle forze dell’ordine sono coordinate dalla Procura di Locri.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Siderno Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?