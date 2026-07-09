Reggio, uomo trovato senza vita a Catona: indagini in corso
Carabinieri a caccia di indizi: rilievi della Scientifica e controlli a tappeto nelle zone limitrofe al ritrovamento
09 Luglio 2026 - 15:54 | di Redazione
Mattinata di sconcerto nel quartiere di Catona, alla periferia nord di Reggio Calabria. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle prime ore di oggi nei pressi della chiesa di San Francesco.
Indagini a 360 gradi e controlli a tappeto
Sul luogo del ritrovamento sono in corso gli accertamenti da parte della Scientifica per eseguire i rilievi necessari a identificare formalmente la vittima e a raccogliere ogni minima traccia utile.
I militari stanno conducendo controlli a tappeto non solo nell’area adiacente alla parrocchia, ma anche nei quartieri limitrofi. L’obiettivo è ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.
Si scavano i filmati delle telecamere
La svolta nelle indagini potrebbe arrivare dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza.
Gli investigatori stanno già procedendo all’acquisizione e all’esame accurato di tutte le registrazioni disponibili nella zona: sotto la lente d’ingrandimento ci sono sia le telecamere comunali e commerciali, sia gli impianti di sicurezza delle abitazioni private.
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