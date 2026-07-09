Reggio, uomo trovato senza vita a Catona: indagini in corso

Mattinata di sconcerto nel quartiere di Catona, alla periferia nord di Reggio Calabria. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle prime ore di oggi nei pressi della chiesa di San Francesco.

Indagini a 360 gradi e controlli a tappeto

Sul luogo del ritrovamento sono in corso gli accertamenti da parte della Scientifica per eseguire i rilievi necessari a identificare formalmente la vittima e a raccogliere ogni minima traccia utile.

I militari stanno conducendo controlli a tappeto non solo nell’area adiacente alla parrocchia, ma anche nei quartieri limitrofi. L’obiettivo è ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

Si scavano i filmati delle telecamere

La svolta nelle indagini potrebbe arrivare dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza.

Gli investigatori stanno già procedendo all’acquisizione e all’esame accurato di tutte le registrazioni disponibili nella zona: sotto la lente d’ingrandimento ci sono sia le telecamere comunali e commerciali, sia gli impianti di sicurezza delle abitazioni private.

