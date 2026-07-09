City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, uomo trovato senza vita a Catona: indagini in corso

Carabinieri a caccia di indizi: rilievi della Scientifica e controlli a tappeto nelle zone limitrofe al ritrovamento

09 Luglio 2026 - 15:54 | di Redazione

Carabinieri omicidio

Mattinata di sconcerto nel quartiere di Catona, alla periferia nord di Reggio Calabria. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle prime ore di oggi nei pressi della chiesa di San Francesco.

Indagini a 360 gradi e controlli a tappeto

via tratti catona ()

Sul luogo del ritrovamento sono in corso gli accertamenti da parte della Scientifica per eseguire i rilievi necessari a identificare formalmente la vittima e a raccogliere ogni minima traccia utile.

I militari stanno conducendo controlli a tappeto non solo nell’area adiacente alla parrocchia, ma anche nei quartieri limitrofi. L’obiettivo è ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

Si scavano i filmati delle telecamere

via tratti catona ()

La svolta nelle indagini potrebbe arrivare dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza.

Gli investigatori stanno già procedendo all’acquisizione e all’esame accurato di tutte le registrazioni disponibili nella zona: sotto la lente d’ingrandimento ci sono sia le telecamere comunali e commerciali, sia gli impianti di sicurezza delle abitazioni private.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

CarabinieriReggio Calabria Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?