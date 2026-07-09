Uomo trovato senza vita a Catona: disposta l’autopsia
L'uomo non è stato ancora identificato. Non si esclude un omicidio
09 Luglio 2026 - 17:39 | Comunicato stampa
Il cadavere di un uomo è stato trovato dai carabinieri nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. Il cadavere, che si trovava nei pressi di una chiesa, non è stato ancora identificato a causa delle condizioni in cui è stato trovato.
I carabinieri hanno avviato le indagini ed al momento non si esclude che si tratti di un omicidio. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha compiuto i primi accertamenti. Il Pm di turno ha disposto l’autopsia.
Fonte: Ansa Calabria
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