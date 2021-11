Reggio, l'arte incontra il buon cibo nelle cene al 'Casual Fish & Sushi' - FOTO

Avete mai cenato in una galleria d'arte? E lo avete mai fatto a Reggio Calabria? Il desiderio degli amanti del bello, della cultura senza tempo e dal palato sopraffino sta per avverarsi grazie al progetto "FoodArt" di Casual Fish & Sushi.

Il Casual Fish & Sushi di Reggio Calabria

Casual Fish & Sushi è un ristorante molto innovativo del centro storico della città dello Stretto. Una location molto elegante fa da cornice a pranzi e cene di reggini e turisti che, per i loro momenti di relax prediligono sapori internazionali, mai banali. Il locale, che dal mese di dicembre aprirà le porte all'arte, offre quotidianamente un'esperienza unica per la vista e per il palato.

Il connubio con l'arte

Dall'1 al 30 dicembre il ristorante di via Demetrio Tripepi si trasformerà in un art gallery che ospiterà le esposizioni di diversi artisti.

Ma come nasce l'idea? Dall'estro dei manager di Casual, Luis Rizzo, Salvatore Grillo Brancati eAda Conti. L'esposizione artistica non sarà l'unica protagonista del progetto "FoodArt". Nell'ambiziosa iniziativa, infatti, sono stati coinvolti anche gli chef del locale, Paolo Stilo, Valentino Iannó e la loro brigata, che saranno impegnati con la loro "arte culinaria", insieme al Sushi-Chef Michael Angelo Baccay, nell'interpretare le tematiche degli artisti e riproporle con dei piatti a tema. Un vero connubio tra il buon cibo e l'arte, che non passa mai di moda.

Per il gran debutto di FoodArt, al Casual si è pensato di offrire un assaggio generale agli ospiti. Dunque, per l'opening delle cene a tema artistico è prevista la partecipazione di tutti gli artisti coinvolti. A partire, invece, da giovedì 2 dicembre ogni artista esporrà, con una mostra personale, le sue opere per un intera settimana, durante la quale gli avventori potranno gustare dei piatti a tema.













Il calendario

Si parte l'1 dicembre con l'inaugurazione e la presentazione del FoodArt Project.

Le attività di Casual proseguono dal 2 all' 8 dicembre con l'esposizione di Francesco Fortugno dal titolo “Grigio Divino”: un viaggio introspettivo attraverso i miti dell'animo umano, scavando tra le ombre e le luci delle divinità storiche e mitologiche della cultura antica.

Dal 9 al 15 dicembre toccherà, invece, a Jasmine Ianní con l'esposizione dal titolo “L’armonia delle forme”: una mostra per esaltare la figura della donna e le curve tipiche di ogni corpo ma mai uguali.

Il progetto delle cene d'arte proseguirà dal 16 al 22 dicembre con l'esposizione di Ilenia Barresi dal titolo “Il Momento”: un'occasione per comprendere pienamente la libertà d'espressione e come l'idea dell'artista si trasforma, su tela, diventando arte.

Il percorso tra arte e buon cibo si concluderà durante l'ultima settimana del mese dicembre, quella che va dal 23 al 29, con l'esposizione di Demetrio Giuffrè dal titolo CON[TATTO]: l’espressione di una nuova comunicazione tra l’opera ed il suo fruitore.

Maggiori informazioni

Casual Fish & Sushi si trova in via Demetrio Tripepi 137, a Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni visita la pagina Facebook o Instagram o telefona al 3933334444.