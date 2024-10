Lab 4.9 un contenitore di emozioni: il racconto di Alfredo Muscatello

“Ho avvertito subito l’amore con cui è stato immaginato, progettato e realizzato”.

Sono queste le parole attraverso cui Alfredo Muscatello racconta LAB 4.9.

Il nuovo locale del centro cittadino rappresenta una vera rivoluzione nel modo di concepire le pause dal lavoro ed il tempo libero. Molto più di una bella location in cui trascorrere pomeriggi e serate in compagnia di colleghi, amici e familiari.

Il fotografo reggino, divenuto famoso grazie al suo talento e ad una spiccata vena artistica, è stato il prescelto designato per narrare la bellissima storia che ruota intorno alla creazione del locale di via del Torrione. Un’attività poliedrica a metà tra una galleria d’arte e un ristorante con birreria, wine e cocktail bar. Il “laboratorio“, che prende il nome dal civico in cui si trova, racchiude in sé un insieme di stili che variano dal retrò al moderno, dando vita ad un’atmosfera unica di un tempo mai passato.

“LAB. 4.9 è un’esperienza unica che si caratterizza per una serie di fattori legati al territorio – racconta Alfredo. Dall’utilizzo di materiali di recupero, a volte chiaro riferimento al nostro paesaggio, alle scritte in dialetto appese al soffitto, passando per la presenza di opere artigianali create da artisti locali”.

Contenitore di emozioni

“Mi è parso chiaro sin da subito l’intento della proprietà – spiega ancora il fotografo che ha realizzato il magnifico shooting in occasione dell’inaugurazione di LAB 4.9 – Dalle loro richieste è emersa la voglia di raccontare molto più di un’attività imprenditoriale”.

Il bello delle foto è proprio questo, immortalano un momento e lo fissano per sempre nel tempo. E così Alfredo, attraverso i suoi scatti, è riuscito a cogliere tutte le sfaccettature che fanno di LAB 4.9 un punto di riferimento per tutta la società.

“Un locale che dichiara immediatamente il suo stretto legame con il territorio e la sua voglia di essere riconosciuto come tale. Dentro LAB 4.9 si respira l’amore. Ogni componente è stato attentamente selezionato e poi posizionato con cura”.

Alfredo Muscatello non si è occupato unicamente degli scatti alla location, ma anche di quelli dei piatti e dei drink. L’offerta di LAB è, infatti, molto variegata e si basa su diversi punti di forza, come il personale altamente qualificato che saprà donare agli avventori un’esperienza senza precedenti.

“Dal punto di vista dell’immagine è impossibile non notare come i titolari, ancora una volta, abbiano scelto di dedicare un’attenzione che va ben oltre l’aspetto estetico”.

