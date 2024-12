Nasce il ristorante TERA, un percorso esperienziale tra innovazione e tradizione

Tèra, è una nuova proposta ristorativa nata dalla visione di un management che da sempre punta a un’offerta di qualità basata sulla valorizzazione del territorio calabrese.

Tale intenzione oggi viene amplificata dalla scelta di realizzare un’occasione di incontro in cui fare un aperitivo, festeggiare un evento speciale o cenare all’insegna di una cucina rivisitata in chiave moderna.

Una cucina d’autore tra Calabria e internazionalità

La scelta è ricaduta sulla proposta del nuovo chef Alessandro Anania, giovane e talentuoso professionista di origini calabresi che, dopo anni di esperienze in giro per l’Italia e all’estero tra Francia e Spagna, ha deciso di tornare nella sua terra abbracciando il progetto del nuovo ristorante del centro cittadino. Una cucina dall’animo locale che fonde il cuore della Calabria e l’esperienza culinaria internazionale, un percorso sensoriale tra terra e mare con un tocco raffinato e originale.

Dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle 23.00 Tèra apre il proprio cocktail bar dove sarà possibile degustare la linea di tapas abbinate alle proposte cocktail del Bar Manager, Stefano Managò, pronto a trasformare i sapori preferiti in cocktail tutti da assaporare.

Per cena, invece, si ha la possibilità di scegliere non solo piatti alla carta ma anche due degustazioni, terra o mare, pensate per chi desidera un assaggio della maggior parte dei piatti presenti nel menù.

Location raffinata e vista sul Corso Garibaldi

Una location raffinata e riservata, unica in città, caratterizzata da una terrazza vista mare con affaccio sul Corso Garibaldi, pronta ad ospitarvi.

Tèra si trova in via Demetrio Tripepi 98 a Reggio Calabria, sulla terrazza dell’hotel Medinblu.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità in programma è possibile seguire i canali social di Tèra su Instagram e Facebook.

Prenotazioni al 377 0809755

Instagram: https://www.instagram.com/teraristorante/

Facebook: https://www.facebook.com/teraristorante