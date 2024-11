Dopo quattro anni di silenzio, ritorna il FACE Festival, il Festival dell’ Arte, della Creatività e dell’ Ecocultura!Riparte dunque il lavoro che tra il 2007 ed il 2009 permise ad oltre 150 artisti di partecipare e presentare le proprie idee, attraverso un concetto di arte totale, attraverso la mostra collettiva, le conferenze, i workshop, i concerti e le performances.L’intento è unico: dimostrare come gli artisti attuali non siano sordi al coinvolgimento sociale e rivolgano i loro interessi principali verso le tematiche delle risorse ambientali, ecologiche, di sostenibilità, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili, nonché di accoglienza e di pace ; ciò per migliorare stili e condizioni di vita della collettività.OBIETTIVO DEL FACE E’ RIUNIRE LE CAPACITÀ PRODUTTIVE, IL TALENTO, L’INVENTIVA, PONENDOLE COME METODO DI RINNOVAMENTO CULTURALE.Pensato e realizzato per Ecolandia il FACE Festival è un contenitore all’interno del quale eterogenee forme di espressione si incontrano e confrontano; immaginate l’energia, forte e fluttuante, che pervade un luogo rendendolo vivo, un luogo che vuole essere vissuto.Immaginate la sinergia, quella di centinaia di individualità che nell’incontro si trasformano. Il Face è una realtà i cui tratti identiitari, come un divenire, sono in continua evoluzione. Oggi, Ecolandia, Parco Ludico Tecnologico Ambientale è aperto; infatti dal 2010, con regolare bando pubblico, la gestione del Parco è stata affidata ad un consorzio di imprese e associazioni “Ecolandia Scarl” con l’obiettivo di restituire Ecolandia alla cittadinanza.Il Face Festival si pone, dunque, come partner creativo del parco, una manifestazione importante per le tematiche sottese alla sua ideazione, ma anche per ciò che un parco ecologico delle dimensioni di Ecolandia potrebbe rappresentare per la città di Reggio Calabria.Nelle passate edizioni il messaggio principale alla base del Face, ovvero le tematiche dell’eco-sostenibilità e del rispetto ambientale, declinate in più forme e affrontate attraverso dibattiti, progetti, colori e note, è stato portato avanti con entusiasmo sia dagli organizzatori della manifestazione nella selezione degli ospiti sia dai visitatori nelle attività promosse nell’ambito del Festival.Per questa edizione il FACE Festival si avvale della collaborazione di 65 artisti, 10 ospiti musicali, 12 workshop, 2 conferenze ed un’infinità di stimoli.Le diverse aree tematiche sono coordinate da dei capogruppo esperti del proprio settore e, partendo dall’ecologia e dai quattro elementi naturali (aria, acqua, terra e fuoco) spaziano tra arti visive e musica, proiezioni video e performance teatrali, creatività e sostenibilità.La direzione artistica: Paolo Genoese & Paolo Albanese.PICCOLA STORIA DEL FACE FestivalPRIMA EDIZIONE20/24 agosto 2007 Ecolandia + Lungomare di CatonaPER QUANTO VOI VI CREDIATE ASSOLTI SIETE PER SEMPRE COINVOLTI. •26mostre•4conferenze•12concertiSECONDA EDIZIONE1/4 agosto 2008 EcolandiaRIUSCIRE A TRASFORMARE UN NON LUOGO IN LUOGO! • 41mostre•6conferenze•6concertiTERZA EDIZIONE1/7 agosto 2009 EcolandiaECOLANDIA • FACECUBE • 87mostre•7conferenze•18concerti•4workshopwww.FACEFESTIVAL.ORG