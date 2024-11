Ritorna il “Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi” promosso da Confcommercio

Ritorna anche quest’anno il “Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi” promosso da Confcommercio a cui possono partecipare tutte le imprese con sede legale in Italia e con attività primaria nel settore del terziario.

Un premio che è stato istituito su concessione del Presidente della Repubblica Italiana, presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC e viene consegnato ai vincitori in occasione individuate tra quelle premiate nelle competizioni a carattere nazionale organizzate nei settori dell’industria e servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario.

Il “Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi” si articola in sei premi: due per l’Innovazione nel Commercio; due per l’Innovazione nel Turismo; uno per l’ICT nei Servizi e un altro nel Service Design nei Servizi.

Come avvenuto per le edizioni precedenti, Confcommercio assegna altri riconoscimenti, le “Menzioni di Merito”, a progetti che siano originali, creativi e innovativi.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 29 aprile 2016 e anche Confcommercio Reggio Calabria darà assistenza alle imprese che intendono candidarsi. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito premioinnovazione.confcommercio.it.